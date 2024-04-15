Сегодня певица отмечает юбилей и порадовала поклонников новым хитом.

Культовой певице, примадонне российской сцены Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 75 лет. В честь своего дня рождения артистка впервые за долгое время выпустила новую песню "Жизнь слишком хороша".

Пугачева решила отметить свой юбилей новым синглом, который она посвятила мужу, шоумену Максиму Галкину. Музыку к песне написал Андрей Ступкевич, а слова - Юлия Старостина.

"Ты как океан между миром и войной. В окнах свет, а ты - в туман, я по миру за тобой. Вверх по Млечному пути жизнь ведет нас, не спеша. Самый верный ориентир - на двоих одна душа. Жизнь слишком хороша, чтобы грустить. Я так и не смогла тебя разлюбить. Мы вместе навсегда, нам надо понять: жизнь слишком хороша, чтобы страдать", - обратилась песней примадонна к мужу.

Шоумен нежно поздравил любимую с юбилеем, написав: "Любимая, с твоим днем".

Кроме того, именинница накануне презентовала еще один хит "Я плачу". Народная артистка СССР планировала выступить с ней еще в ноябре 2018 года, но из-за болезни отказалась. Слова и музыку написал российский певец и композитор Леонид Агутин.

Антивоенная позиция Аллы Пугачевой

После начала широкомасштабной российской агрессии Максим Галкин был объявлен "иностранным агентом" в РФ. Пугачева выразила поддержку мужу, указав, что она также выступает против политики Кремля и насилия в Украине. Супруги в начале большой войны эмигрировали в Израиль, где проживают до сих пор.

В своих сообщениях в соцсетях она призвала своих коллег пересмотреть свои взгляды и присоединиться к поддержке Украины. Российским федеральным каналам приказали игнорировать юбилей Пугачевой. Как известно, певицу пытались внести в список "иноагентов", как и ее мужа ранее, однако этого до сих пор не произошло.

Напомним, ранее друг Аллы Пугачевой рассказал, как она отпразднует 75-летие.

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