Вчера, 15 апреля, российская звезда Алла Пугачева отметила свое 75-летие. Известно, что она устроила праздник, на который пригласила своих друзей из страны-агрессора, в том числе Артура Гаспаряна.
Последний, к слову, поздравил примадонну в социальных сетях. Он опубликовал их совместное фото, на котором Алла Пугачева предстала с пугающим лицом.
Несмотря на то, что примадонна пытается сохранить жизнерадостный вид, заметно, что процедуры по омоложению лица она давно не делала. Впрочем, это не портит 75-летнюю звезду.
"Выпало такое счастье - жить в эпоху Аллы Пугачевой. В эпоху ярких эмоций, величия духа, невероятных открытий, пронзительных откровений, потрясающих песен, безумия страстей, абсолютного восторга, чистейшей радости… Определениями состояний можно сыпать бесконечно…" - написал Гаспарян.
Реакция пользователей сети
- "Алла Борисовна собирает вокруг себя хороших людей! Любимая и родная"
- "Легенда"
- "С праздником, любимую и великую певицу"
- "Что-то с лицом пошло не так"
- "Она стареет, но не менее прекрасная"
Напомним, в день своего рождения Алла Пугачева презентовала новую песню "Жизнь слишком хороша".