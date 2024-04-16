Артистка появилась на свежем снимке.

Вчера, 15 апреля, российская звезда Алла Пугачева отметила свое 75-летие. Известно, что она устроила праздник, на который пригласила своих друзей из страны-агрессора, в том числе Артура Гаспаряна.

Последний, к слову, поздравил примадонну в социальных сетях. Он опубликовал их совместное фото, на котором Алла Пугачева предстала с пугающим лицом.

Несмотря на то, что примадонна пытается сохранить жизнерадостный вид, заметно, что процедуры по омоложению лица она давно не делала. Впрочем, это не портит 75-летнюю звезду.

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"Выпало такое счастье - жить в эпоху Аллы Пугачевой. В эпоху ярких эмоций, величия духа, невероятных открытий, пронзительных откровений, потрясающих песен, безумия страстей, абсолютного восторга, чистейшей радости… Определениями состояний можно сыпать бесконечно…" - написал Гаспарян.

Реакция пользователей сети

"Алла Борисовна собирает вокруг себя хороших людей! Любимая и родная"

"Легенда"

"С праздником, любимую и великую певицу"

"Что-то с лицом пошло не так"

"Она стареет, но не менее прекрасная"

Напомним, в день своего рождения Алла Пугачева презентовала новую песню "Жизнь слишком хороша".

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