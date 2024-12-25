Знаменитость поздравила поклонников с праздником.

Народная артистка Украины, которая на долгое время исчезла из инфопространства, неожиданно вышла на связь. Впервые за долгое время исполнительница, которая хотела продать свою квартиру в РФ известному путинисту, опубликовала пост в сети.

Не секрет, что после начала полномасштабного вторжения певица избегает публичных мероприятий, не дает концертов и не делится новыми фото в сети. Правда, по случаю больших праздников Ротару все же порой дает о себе знать в своих соцсетях. Сегодняшний праздник Рождества не стал исключением.

В своем Instagram знаменитость опубликовала лаконичную "сториз", которой, вероятно, хотела поздравить своих поклонников со светлым праздником. Она поделилась рождественской анимационной открыткой.

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На ней были изображены ягненки и ребенок в колыбели, которого освещала небесная звезда. София Михайловна ограничилась лишь таким поздравлением. Картинку она решила не подписывать.

Стоит указать, что с началом большой войны о Ротару фактически ничего не слышно. Поговаривали, что сейчас она живет за границей, а именно в Италии, где приобрела себе роскошную виллу. Однако два месяца назад звезда приезжала в Киев, чтобы почтить память своего единственного мужа. Тогда она делилась кадром у могилы Анатолия Евдокименко, которого не стало 22 года назад.

О нападении оккупантов на Украину певица также не говорит. Известно, что она прекратила концертную деятельность в РФ и вообще по всему миру и сейчас лишь иногда публикует фото с последствиями обстрелов россиян в сети.

Напомним, ранее София Ротару переписала квартиру в РФ, которую не могла продать. Стало известно, кто новый владелец жилья и почему артистка решила переписать недвижимость.

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