По слухам, они не смогли договориться.

Народная артистка Украины София Ротару, которая недавно переписала свою трехкомнатную квартиру в Москве на сына, хотела ее продать известному путинисту.

Как пишут росСМИ, жилье артистки, которое подарил ей экс-мэр Москвы Юрий Лужков, сейчас пустует. Ротару давно хочет от него избавиться, а пока искала покупателей, дала ключи одной поклоннице.

"София сначала передала ключи от московской недвижимости своей состоятельной фанатке, чтобы та присматривала за жильем. Однако поклонница начала устраивать в ее квартире шумные вечеринки. На квартиру Ротару посыпались жалобы в полицию. После этого Ротару через помощников выселила ее", - рассказала росСМИ музыкальный продюсер Алина Сангина.

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По ее словам, тогда певица окончательно решила продавать квартиру. Изначально свою недвижимость площадью 112 квадратных метров Ротару предлагала коллегам по сцене за 60 миллионов рублей (примерно 570 тысяч долларов). Например, предложение поступало известному путинисту Николаю Баскову.

"Звонила она Николаю Баскову и предлагала выкупить у нее квартиру за 60 миллионов рублей. Но он сразу отказался. Кто-то из наших общих знакомых еще пытался торговаться с Ротару. Мол, за 40 миллионов возьмем. Она сказала, что это мало для квартиры звезды. Думаю, Ротару еще долго будет продавать свои столичные апартаменты, если не снизит цену", - заявила Сангина.

К слову, московская квартира Софии Михайловны до сих пор не нашла нового владельца. Также певица хочет продать свой отель "Вилла София" в аннексированном Крыму. Но российские оккупанты незаконного присвоили себе дом и даже пожелали переделать его в пансионат для раненых захватчиков.

Напомним, ранее сестра Софии Ротару ответила, появится ли артистка на сцене во время войны.

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