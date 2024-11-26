Стало известно, почему артистка решила переписать недвижимость.

Народная артистка Украины София Ротару переписала свою трехкомнатную квартиру в Москве, которую долгое время не могла продать, на нового владельца. Стало известно, кому теперь принадлежит недвижимость и какова причина такого решения звезды.

На днях в сети "слили" фото жилья знаменитости в стране-агрессоре. Пропагандистские СМИ сообщали, что певица не может избавиться от квартиры, расположенной в элитном районе, а ее общая площадь составляет 112 квадратных метра. Как известно, это жилье Ротару в свое время получила в подарок от экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Исполнительница не могла продать квартиру, потому что будущие покупатели знали, кому она принадлежит.

Как пишут российские СМИ, из-за этого София Михайловна решила переписать недвижимость. Ее новым владельцем стал сын артистки - 54-летний Руслан Евдокименко. Звезда предполагает, что таким образом удастся быстрее избавиться от квартиры.

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Кроме того, Ротару прибегла и к другим методам. В частности, она уже несколько раз снижала цену жилья. Если в октябре знаменитость хотела получить за квартиру 700 тысяч долларов, то сейчас ее стоимость составляет 650 тысяч долларов.

Новость о том, что в Москве есть квартира, которая принадлежит украинке, разозлила жителей страны-агрессора. Они бьются в истерике и требуют, чтобы жилье конфисковали "в пользу государства". С таким требованием выступили представители преступной организации "Ветераны России". Кроме того, они также хотят, чтобы Ротару проверили на так называемое "возможное финансирование ВСУ".

К слову, во время большой войны София Михайловна пытается избавиться не только от недвижимости в Москве, но и в аннексированном Крыму. Как известно, звезде принадлежал отель "Вилла София", который она выставляла на продажу. Однако оккупанты незаконного присвоили себе дом, а позже даже захотели переделать его в пансионат для раненых захватчиков.

Напомним, ранее сестра Софии Михайловны ответила, появится ли артистка на сцене во время войны. Аурика Ротару также ответила, есть ли у сестры проблемы со здоровьем.

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