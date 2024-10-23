Аурика Ротару также ответила, есть ли у сестры проблемы со здоровьем.

Известная украинская певица Аурика Ротару ответила, есть ли в планах у ее сестры - народной артистки Украины Софии Ротару - вернуться на большую сцену. Исполнительница объяснила, при каком условии знаменитость может дать концерт.

По словам Аурики, у Софии Михайловны нет никаких проблем со здоровьем, которые бы могли помешать ее выступлению, но пока что она не готова появляться на публике и выступать на сцене. Причиной этому является полномасштабное вторжение. Сестра звезды считает, что Ротару снова порадует поклонников своими шоу после завершения войны.

"Со здоровьем все в порядке. Увидеть ее на сцене - не знаю. Если закончится война, то возможно будут и концерты. Сейчас пока нет", - поделилась исполнительница.

Стоит указать, что до начала полномасштабного вторжения София Михайловна активно гастролировала по России. Однако после 24 февраля 2022 года она выбрала для себя молчаливую позицию. Никоим образом артистка не высказывается о войне. Лишь иногда в ее соцсетях можно увидеть последствия российских обстрелов или картинки с призывом к миру.

В дополнение, в 2022 году Ротару ушла с большой сцены, она не дала ни одного концерта и не выпускает новых песен. Ходили слухи, что сейчас Ротару вместе со своими родными живет за границей.

Напомним, ранее известная украинская певица высказалась о молчании Ротару во время войны. Оксана Билозир убеждена, что не стоит требовать от нее объяснений.

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