Защитница с позывным "Жанна д'Арк" поделилась с поклонниками, какой подарок преподнесла девочке.

Известная украинская военнослужащая Евгения Эмеральд, которую многие знают под псевдонимом "Жанна д'Арк", показала редкое фото своей 10-летней дочери. Девочку зовут Жасмин. Родилась она еще в первом браке - с отцом девочки Евгения разошлась еще в начале полномасштабной войны.

В своем Instagram-блоге защитница показала снимок дочери и кратко написала: "Какие у меня получаются красивые девочки".

Также она поделилась, что преподнесла наследнице оригинальный подарок - куклу-копию своей мамы - в военной форме и с красными волосами.

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Отметим, в своих интервью Евгения Эмеральд рассказывала, что одной из причин расставания с бывшим мужем стало то, что он сбежал из Украины.

Однако сейчас Эмеральд счастлива - осенью 2022 года она вышла замуж за военнослужащего Евгения Стыпанюка, а также сообщила о том, что ждет ребенка. Снайперша уже рассекретила, что у них с мужем будет девочка.

Напомним, ранее Эмеральд ответила на хейт подписчиков в социальных сетях о том, что она забеременела в танке.

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