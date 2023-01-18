Также девушка ответила и на другие вопросы поклонников.

Украинская защитница Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на 29 неделе беременности, ответила на хейт подписчиков в социальных сетях о том, что она забеременела в танке.

В инста-сториз она попросила пользователей сети не завидовать.

"Дело молодое", - ответила Эмеральд.

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Также она ответила, изменяют ли мужчины своим женщинам на фронте. Снайперша опубликовала фото военного, у которого на груди видно наклейку с надписью "П*здатый, но женатый".

Кроме того, девушка рассказала, что из-за войны редко видится со своим супругом, тоже украинским защитником.

"Иногда хочется убить мужа, но психолог говорит, что это лечится", - пошутила Эмеральд.

Кто такая Евгения Эмеральд

До полномасштабного вторжения 24 февраля Евгения занималась предпринимательской деятельностью, но после начала полномасштабного российского вторжения она встала на защиту Украины.

Осенью прошлого года она вышла замуж, а вскоре сообщила, что ждет ребенка.

Недавно стало известно, что Евгения попала в больницу из-за плохого самочувствия после гриппа.

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