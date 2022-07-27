Анна Кошмал занесла Добронравова в личный "черный список".

Российский актер Федор Добронравов, который поддерживает войну в Украине, отреагировал на "черный список" своей сериальной внучки в "Сватах", украинской актрисы Анны Кошмал.

Ранее Кошмал заявила, что больше не хочет сниматься с актерами, поддерживающими агрессию Путина. Так, реакцию Добронравова на это заявление актрисы опубликовало российское издание FBM.ru.

"Слышу впервые. Вообще ничего не знаю", - сказал Добронравов.

Однако издание утверждает, что по голосу Федора было понятно, что ему был неприятен этот вопрос.

Отметим, в личный "черный список" Кошмал занесла не только Добронравова, но и Инну Королеву, и Татьяну Кравченко. Обе актрисы поддерживают геноцид украинского народа.

Более того, Королева заявила, что Кошмал нужно обратиться за психологической помощью, а Валюха из "Сватов" и вовсе назвала актрису подлым человеком.

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