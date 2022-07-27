Известно, что в Украине возобновят обучение в тех школах, в которых будут оборудованы укрытия.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с хореографом Андреем Диким воспитывает двух дочерей - 10-летнюю Диану и 4-летнюю Полину. Пока что девочки проживают с родителями актрисы в Черновцах.

Сейчас, когда в Украине идет полномасштабная война с РФ, родителей беспокоит вопрос безопасности офлайн обучение детей в школах и садиках. Ребрик - не исключение.

На своей странице в Instagram звезда ответила на вопрос фанатов, отдаст ли своих девушек в школу с 1 сентября, если война продолжится.

Ребрик призналась, что еще не решила, готова ли пустить детей в школу.

"Еще есть целый месяц на "подумать" и "увидеть", что будет дальше. Даю себе это время. Пока, конечно, боюсь. Пока я за онлайн", - ответила Лилия Ребрик.

Ранее Ребрик рассказала, как война разлучила ее с дочерьми.

Отметим, несмотря на войну, обучение в Украине возобновится с 1 сентября и продлится в обычном режиме. Как отметили в Минобразования Украины, офлайн обучение будет проходить в местах, где будут соблюдены все нормы безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: