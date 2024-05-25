Она вспомнила об эмоциях, которые пришлось пережить.

Украинская блогерша-миллионница и победительница проекта "Холостяк-9" Даша Квиткова призналась, почему не хочет снова участвовать в шоу.

Она отметила, что было сложно переживать те эмоции, которые были после просмотра телеверсии. Поэтому больше подобный опыт Квиткова не желает получать.

"На проект "Холостяк" я бы больше не пошла, потому что это на тот момент очень сломало меня морально. Когда я просматривала прошлые сезоны, видела девушек и просто чувствовала их боль. Как им сложно, как они потом переживают, когда это все показывается на экране. Поэтому я пожалуй такой опыт не повторяла бы больше", - рассказала Даша в интервью "Нашому радіо".

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Однако добавила, что не жалеет о своем участии в шоу. Блогерша благодарна за то, что было и какая семья у нее появилась после участия в "Холостяке".

"Прикольно, что опыт был, он дал мне классную семью, которая у нас была, потом дал Левчика. Это была невероятная история, но я бы не повторила. Но другим советовала бы пойти ради опыта".

К слову, Даша Квиткова стала победительницей 9 сезона шоу "Холостяк", где главным героем был ведущий Никиты Добрынин. Позже влюбленные сыграли свадьбу и у них родился сын Лев. Но спустя два года брака они сообщили о разводе.

Напомним, ранее стало известно, что Даша Квиткова после развода продает дом.

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