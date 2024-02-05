Квиткова и Добрынин решили поделить имущество.

Блогерша Даша Квиткова выставила на продажу трехэтажный дом в Киево-Святошинском районе, в поселке Гатное, который приобрела в браке с Никитой Добрыниным.

После развода экс-супруги решили продать общую недвижимость за более чем 10 миллионов гривень (290 тысяч долларов).

Отмечается, что роскошный дом насчитывает 150 квадратных метров общей площади, жилой - 100 кв.м., кухни - 50 кв.м.

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Всего в доме с дизайнерским ремонтом пять комнат, есть санузел с душевой и терасса с зоной барбекю. Кроме того, есть гараж и гардеробная.

"Так любила это место. Вложила сюда всю душу. Очень повезет новым владельцам", - поделилась эмоциями Даша.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин приобрели частный дом еще до того, как на свет появился их сын Лев. Пара старалась закончить все ремонтные работы еще до рождения ребенка.

После того как Лев родился, семейство перебралось в дом. Там они провели счастливое время, однако после развода они разъехались. Сейчас и Добрынин, и Квиткова арендуют жилье.

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