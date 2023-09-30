Блогерша-миллионница Даша Квиткова в интервью УНИАН рассказала, как стала успешным инфлюенсером, как ей удается совмещать работу и воспитание сына, почему она не боится хейта, и занято ли ее сердце сейчас.

Быть 24/7 на глазах у миллионной аудитории не просто, однако некоторым удается держать фолловеров в тонусе, искренне демонстрировать свою жизнь и вдохновлять других на перемены.

Украинская блогерша-миллионница, молодая мама и бизнесвумен Даша Квиткова в интервью УНИАН рассказала о своем успехе, хейте и личной жизни.

Даша, чтобы вдохновлять других, нужно и в себе иметь ресурс. Расскажите, как вы вообще его нашли?

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Я не нахожусь постоянно в ресурсе, мне также бывает трудно, потому что я живой человек. Но у меня есть способы, как улучшить свое состояние.

Во-первых, я позволяю себе поплакать, потому что если хочется, надо это делать и не сдерживаться. Пусть все негативные эмоции исходят, а не сидят внутри, пусть они не съедают нас.

Во-вторых, я даю себе время на отдых: откладываю телефон, занимаюсь своим любимым делом, нахожу новые хобби, приносящие удовольствие. Когда понимаю, что я" все, баста", мне нужна перезагрузка, то иду на такой маленький детокс, даже в Инстаграме.

Не так давно делала неделю молчания в Инстаграме. Потом вернулась и честно рассказала людям, что мне было тогда тяжело, что я плакала, показала как восстанавливала свои силы, как проводила время с сыном, стояла на гвоздях, как наполнялась, чтобы прийти в норму. Я не боюсь взять тайм-аут, когда чувствую, что мне это необходимо. Но для меня важно потом рассказать, что происходило в тот момент, быть откровенной со своей аудиторией.

Вы сказали, что не боитесь показывать свои слезы. Какие жизненные ситуации могут заставить вас горько плакать?

Я очень эмоциональна, поэтому вывести меня на слезу довольно легко. Я плакала, когда была на своем маленьком детокс-ретрите, плачу, когда в очередной раз задумываюсь в какое время живу, какие ужасы происходят в Украине. Также плачу, когда смотрю разные фильмы, которые меня триггерят, касаются каких-то воспоминаний. Я очень эмоциональна, но мне не стыдно.

Вы построили, успешную карьеру, родили сына, путешествуете, сделали фигуру мечты. Как вам это удалось в таком юном возрасте?

Я просто вижу цель и знаю, как ее достичь. Да, мне тяжело, мне бывает очень грустно, ведь путь к успеху очень тернистый. Однако я не планирую останавливаться. Каждое "падение" - новый шаг к моей цели.

Видите ли вы какую-нибудь миссию в своем блоге?

На своем собственном примере я пытаюсь показать, что после любой непростой жизненной ситуации можно себя собрать и начать двигаться дальше. Если я смотивировала хоть одного человека пойти в зал, задонатить, подняться после развода и сказать: "да, я не буду ныть, я соберу себя по кусочкам и у меня все будет супер" - значит, я все делаю правильно.

Как вам удается в 25 лет быть настолько мудрой, что ваши подписчики просят у вас совета?

Я не считаю себя супер-мудрой, да и не стараюсь быть более зрелой, чем есть на самом деле. Я прошла свой путь, у меня есть свои ошибки, на которых я училась, есть свой опыт, который актуален на сегодня, в мои 25. многое из пережитого мной, проходят другие девушки, женщины моего возраста, которые интересуются тем, как я вышла из разных ситуаций. Поэтому, когда у меня спрашивают совета, я рассказываю исключительно о своем опыте.

Что именно вас вдохновляет на новые свершения?

Меня постоянно вдохновляет мой сын, и, как бы эгоистично это ни звучало, но меня вдохновляют мои достижения. То есть, я вижу, где я была раньше и где я сейчас - это большой рост, путь, который я уже прошла, и меня это мотивирует.

Меня вдохновляют люди, которые рядом со мной. Недаром говорят, что от твоего окружения зависит и твой успех. Я невероятно горжусь своими друзьями, знакомыми, близкими, их достижениями.

Меня очень вдохновляет спорт, который является важной частью моей жизни. Вот это ощущение, когда ты приходишь сердитый или расстроенный, у тебя внутри все кипит, и в зале ты все это оставляешь и выходишь оттуда новым человеком. Меня заряжает то, что я могу вдохновлять других заниматься спортом, заниматься собой, а сейчас это тысячи девушек на моем курсе, некоторые из которых вновь начинают любить себя, знакомиться своим телом, это очень крутые ощущения. Еще мне нравится стрелять, танцевать…

Очень не просто иметь тайм-менеджмент, в который можно вместить и блог, и спорт, и материнство, и отношения, и собственный бизнес.

Мне не хватает 24 часа в сутки и, я считаю, что мой тайм-менеджмент очень далек от идеала, но у меня расписан каждый день. Я все больше убеждаюсь в том, что лучше не идеально, но регулярно. Пока не знаю, как найти баланс в том, чтобы успевать все, но я очень стараюсь.

Вы недавно расстались с Никитой Добрыниным. Расскажите, как изменилась ваша жизнь?

Уже почти год мы с Никитой не живем вместе. Мы максимально в нейтральных отношениях, в отношениях родителей. Общаемся исключительно по поводу Льва, больше ничего между нами нет.

После развода ничего не изменилось, то есть у меня не прибавилось обязательств. Мне не было тяжело в браке, я делала то же, что и сейчас вне его, все от А до Я. Сейчас у меня есть помощь, так что все хорошо.

Ваш развод был очень экологичным. Не хотелось ли все высказать в соцсетях?

Я очень благодарна, что рядом есть люди, которым я могу довериться и рассказать обо всем, что есть внутри. Также я работаю с психологом и могу обсудить с ним все, что мне "болит". Мне не хочется выносить в публичное пространство непростые моменты, потому что, все же, это касается только нас двоих. И мне очень не хочется, чтобы сын как-то потом сказал, что его родители не справились.

Что касается воспитания сына, скажите, трудно ли быть мамой после развода?

Я не идеализирую материнство. Бывает такое, что я плачу, бывает, очень тяжело, но разве это может заменить моменты, когда сын мне что-то рассказывает перед сном на своем языке, или когда обнимает, или когда открывает для себя мир, а я могу за этим наблюдать? Чувствовать эту любовь и этот наш метч с ним - бесценно.

Сейчас сын проходит кризис 2-3 лет, когда у него формируется собственное "я", истерика может случиться из чего угодно, и это непросто для нас обоих. Мне помогает справиться понимание, что это временно. Когда знаешь что происходит с ребенком, почему он так себя ведет, что это естественный процесс взросления и формирования – ко всем капризам и слезам относишься легче.

Часто ли хочется в подобных ситуациях "рвать на себе волосы"?

Недавно я сварила Льву брокколи, он все съел, захотел еще, а брокколи просто закончилась – произошла такая истерика, на 2,5 часа. Поэтому рвать волосы на себе мне хочется каждый день. У меня сынишка не полевой цветочек, что сидит тихо и красиво, он очень характерный. Но я благодарна, что сейчас есть помощь и возможность переключиться, самой мне было бы трудно.

Сейчас, глядя на вас, можно сделать вывод, что вы очень счастлива. Может быть, ваше сердце занял другой человек?

Да, я могу сказать, что сейчас я счастлива и очень ценю то, что имею. Пока больше ничего не хочется говорить.

Кстати, если проанализировать активность на страницах наших блогеров, то можно заметить, что некоторые из них очень часто сталкиваются с хейтом. А вот вас он как-то обходит стороной. Как вы думаете, почему так?

К сожалению, это совсем не так, потому что с хейтом в свою сторону я встречаюсь регулярно. В этом плане, у меня нет секрета успеха. Быть в медийном пространстве-это мой сознательный выбор, соответственно, я хорошо осознаю и принимаю то, что хейт будет всегда. Как на него реагировать – это уже другой вопрос. Я стараюсь всегда принимать все с"трезвой головой". Есть вещи, которые совсем не нужно читать, смотреть и реагировать на них, а есть те, которые я принимаю во внимание.

Сейчас украинцы особенно остро реагируют на то, что кто-то отдыхает, выезжает за границу. Не волнуетесь ли вы по поводу того, что вас также могут атаковать хейтеры из-за отдыха в Исландии?

Да, я решила осуществить свою мечту и увидеть северное сияние в Исландии. Потому что когда, как не сейчас, осуществлять свои заветные желания? Надо жить здесь и сейчас, потому что завтра может и не наступить.

Люди многого не делают из-за своего страха, но я не из тех, кто предпочитает бояться. В том числе, хейтеров. Всегда будет кто-то, кому не понравятся наши решения и действия, но это же наша жизнь. Итак, почему мы должны думать о других, а не о себе? Мне бы хотелось, чтобы каждый оставался честным перед собой, это требует больше сил и внимания, чем критиковать других.

Вы единственный украинский блогер, который был приглашен на саммит первых леди и джентльменов. Как вам такой опыт?

Я радушно приняла приглашение посетить саммит, для меня честь быть гостьей мероприятия такого уровня. Проблема ментального здоровья мне хорошо знакома, я являюсь амбассадоркой проекта " как ты?", созданного по инициативе Елены Зеленской. То, что сегодня о ментальном здоровье говорят на государственном и международном уровнях - это чрезвычайно важно.

Часто люди думают, что они находятся в одиночестве со своими проблемами, а такие встречи, обсуждения дают понимание, что это не так, что это не проблема одного конкретного человека, это проблема, которая волнует общество.

Что именно для вас значит ментальное здоровье?

Ментальное здоровье - это о гармонии с собой, о своем внутреннем состоянии, о спокойствии внутри, когда ты твердо стоишь на своих ногах, понимаешь себя, свои эмоциональные состояния и не боишься сказать о своей проблеме или каком-то волнении, если таковые имеются. Как мы ходим в спортзал и заботимся о внешнем виде, так мы должны заботиться и о том, что у нас внутри.

Как женщине заботиться о себе в такие трудные времена?

Заботиться о своем режиме сна и питания, избегать стресса, насколько это возможно, отслеживать свои эмоциональные состояния, прислушиваться к эмоциональным потребностям. Пойдет на пользу найти какое-то хобби, чтобы менять фокус внимания и немного расслабляться. Круто, когда женщины едут куда-то вместе с другими женщинами и наполняются женской энергией друг от друга. Важно находить время наедине с собой и своими мыслями и делиться своими переживаниями, если есть такая необходимость.

Спорт сейчас неотъемлемая часть вашей рутины. Почему для себя вы выбрали именно физические нагрузки?

Спорт спасает во всех планах, и это не только о внешности. Когда ты понимаешь, что сильная, выносливая, в здоровом теле, то чувствуешь себя круто. Весь негатив оставляешь в зале, высвобождаешься, а бонусом еще и получаешь красивую фигуру, от которой кайфуешь, когда смотришь на себя в зеркало. Это образ жизни, когда вы выбираете дисциплину, движение и вместо этого приобретаете новое качество жизни.

Как вы думаете, какая успешная женщина?

Успешная женщина улыбчива, наполнена, счастлива, она, как будто имеет крылья за спиной. Такие люди всегда имеют очень сильную энергетику, рядом с ними чувствуешь гармонию. Успешные люди вдохновляют на новые свершения. После общения с ними хочется становиться лучше, двигаться вперед, ставить новые цели.

Мне кажется, что я успешная женщина, возможно не на все 100%, но я стремлюсь к этому. Сейчас мне всего 25 лет, так что время еще есть.