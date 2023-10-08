До этого он молчал об отношениях с бывшей.

Украинский ведущий Никита Добрынин впервые решил рассказать о разводе с Дашей Квитковой. В начале этого года блогерша сообщила о разрыве отношений с супругом, который выбрал ее в финале романтического реалити "Холостяк". Сам Добрынин игнорировал тему развода, но сейчас решил сделать исключение.

"Я скажу так, такое случается иногда. Война, стрессы, другие условия, которые случаются у пар, кризисы. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы. Возможно, уже отдельно, но счастливыми", - отметил шоумен в интервью для шоу "Неймовірна правда про зірок".

Кроме этого, Добрынин объяснил, как сейчас он общается с Квитковой. По словам ведущего, он и его бывшая жена беспокоятся о своем сыне Льве и берут на себя ответственность за ребенка.

"Мы поровну на себя берем ответственность за сына. Мы родители и мы должны находить правильные выходы из разных ситуаций. Потому что здесь речь идет не о твоем эго, а именно о ребенке. Я скажу, что это непросто, но это заслуга обоих", - добавил Добрынин.

Напомним, в интервью для УНИАН Квиткова недавно рассказывала, что она в максимально нейтральных отношениях с Добрыниным. Они общаются исключительно ради своего маленького сына.

Вас также могут заинтересовать новости: