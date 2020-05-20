Первая свадьба на проекте: звезда "Холостяк 9" женился на победительнице шоу (фото)

Телеведущий Никита Добрынин и его избранница из шоу "Холостяк" Даша Квиткова поженились.

Известный украинский телеведущий Никита Добрынин и его избранница из шоу "Холостяк" Даша Квиткова поженились. Сегодня, 20 мая, влюбленная пара официально зарегистрировала брак в киевском ЗАГСе.

Об этом сообщается на странице проекта "Холостяк" в Instagram.

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"Больше не холостяк! Больше не холостячка!" Поздравляем Дашу и Никиту с этим волшебным днем и искренне желаем неиссякаемого и вечной любви. Будьте счастливы", - говорится в поздравлении.

"Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Just married", - написал Никита у себя в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, уже в этом выпуске станет известно, кто станет победительницей шоу "Холостяк 10".