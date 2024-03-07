Она опубликовала новую песню на русском языке.

Певица Слава Каминская вызвала возмущение среди украинцев в сети. Недавно она опубликовала в Instagram видео, в котором поет песню на русском языке о "мужчине-россиянине".

В композиции экс-солистки группы "НеАнгелы" есть такие строки:

"У меня был мужчина, красивый такой, правда русский немного, но мой. Я его довела, но не так, как могла. Прости меня, родной".

Само видео Слава подписала довольно лаконично.

"Выпускать? Он, если что, давно на документах".

Однако на такое странное творчество Каминской украинцы сразу начали реагировать.

Реакция подписчиков

Подписчики Славы возмутились, что она поет на русском языке в то время, когда в Украине идет кровавая война со страной-оккупантом. Свои комментарии они написали под видео.

"Я думала, что после стольких убийств и разрушений, тема "раш*стского языка" закрыта для украинцев навсегда. Конечно, это выбор каждого, но сейчас война и вся Украина в трауре, а язык - это индикатор нации. Уважаешь страну - говори на ее языке"

"Днище, вали в п*рашу, это позор!"

"Какой ужас! Что это за кризис жанра?"

"Песня ни о чем"

"Женщина видимо не собирается возвращаться в Украину".

Напомним, это не первый раз, когда Каминская попадает в языковой скандал. Ранее она вставала на защиту русскоязычных украинцев.

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