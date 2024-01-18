Певица счастлива в новых отношениях.

Украинская певица Слава Каминская, которая в начале полномасштабной войны с детьми уехала в Нидерланды, судя по всему, вышла замуж. Об этом она случайно проговорилась в своем видео, опубликованном в Instagram.

Артистка сняла ролик во время полета в самолете. В кадре Каминская прилегла на плечо своего избранника, а он склонил к ней голову.

"Гулящая мать летит домой. Погуляли и хватит", - подписала ролик Слава.

Видео дня

Стоит отметить, что лицо мужчины, которого она назвала мужем, певица скрыла смайликом. Кроме того, ранее она говорила, что он иностранец. Они познакомились в Нидерландах, где артистка живет последние несколько лет. А зовут его Алексей.

К слову, в прошлом году Слава похвасталась роскошным кольцом с бриллиантом, которое ей, вероятно, подарил возлюбленный.

Отметим, Слава Каминская уже была замужем. Первым ее супругом был пластический хирург Эдгар Каминский. В браке у них родилось двое детей. Известно, что они остались в хороших отношениях и поддерживают друг друга.

Напомним, известной блогерше Candy Superstar сделали предложение стоимостью более 1 миллиона гривен.

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