Цибульская рассказала о конфликте с известным музыкантом / фото Instagram Оли Цибульской

Украинская певица Оля Цибульская вспомнила, как на старте карьеры ее очень обидел известный музыкант.

Этой историей она поделилась в Instagram-сторіз.

Звезда рассказала, что в начале творческого пути дружила с музыкантом, по имени Дмитрий. Они прекрасно ладили, но однажды он позвонил ей в состоянии алкогольного опьянения и наговорил много неприятных вещей. В частности, он заявил, что Оля не станет певицей.

"Однажды он позвонил пьяным и наговорил много гадости. Сказал, что я никто. Будто все про сцену я себе просто выдумала. И у меня ничего не получится. Никогда", - поделилась Цыбульская.

Цибульская показала подарок от бывшего друга / фото Instagram Оли Цибульской

Звезда восприняла эти слова очень близко, ведь не ожидала подлости от друга, которого считала гениальным музыкантом. Однако Цибульская решила продолжать творческий путь.

Певицу не остановила критика / фото Instagram Оли Цибульской

Через какое-то время певица встретилась с музыкантом на мероприятии. Мужчина пытался извиниться, но звезда не захотела иметь с ним ничего общего.

"Он подошел и попытался извиниться. Сказал, что это был алкоголь. Я грубо ответила и объяснила, что для меня он давно никто. С говнюками надо прощаться, даже если больно", - добавила Оля.

Певица добавила, что случайно нашла фотографию, которую подарил ей этот мужчина. Она порвала фото.

Певица порвала фотографию от музыканта / фото Instagram Оли Цибульской

Напомним, что ранее Оля Цибульская прокомментировала рейтинг, опубликованный платформой "PornHub" по посещаемости сайта украинцами. Звезда призвала всех зрителей порно объединиться, чтобы заниматься любовью друг с другом, а не с экраном.

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