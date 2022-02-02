Мужчина через несколько лет пытался извиниться, но певица уже не хотела продолжать дружбу.

Украинская певица Оля Цибульская вспомнила, как на старте карьеры ее очень обидел известный музыкант.

Этой историей она поделилась в Instagram-сторіз.

Звезда рассказала, что в начале творческого пути дружила с музыкантом, по имени Дмитрий. Они прекрасно ладили, но однажды он позвонил ей в состоянии алкогольного опьянения и наговорил много неприятных вещей. В частности, он заявил, что Оля не станет певицей.

"Однажды он позвонил пьяным и наговорил много гадости. Сказал, что я никто. Будто все про сцену я себе просто выдумала. И у меня ничего не получится. Никогда", - поделилась Цыбульская.

Звезда восприняла эти слова очень близко, ведь не ожидала подлости от друга, которого считала гениальным музыкантом. Однако Цибульская решила продолжать творческий путь.

Через какое-то время певица встретилась с музыкантом на мероприятии. Мужчина пытался извиниться, но звезда не захотела иметь с ним ничего общего.

"Он подошел и попытался извиниться. Сказал, что это был алкоголь. Я грубо ответила и объяснила, что для меня он давно никто. С говнюками надо прощаться, даже если больно", - добавила Оля.

Певица добавила, что случайно нашла фотографию, которую подарил ей этот мужчина. Она порвала фото.

Напомним, что ранее Оля Цибульская прокомментировала рейтинг, опубликованный платформой "PornHub" по посещаемости сайта украинцами. Звезда призвала всех зрителей порно объединиться, чтобы заниматься любовью друг с другом, а не с экраном.

Вас также могут заинтересовать новости: