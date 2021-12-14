Актер назвал Цибульскую "крошкой" и очаровал ее своим неповторимым шармом.

Украинская певица Оля Цибульская получила в качестве подарка на день рождения поздравление от звезды сериала "Секс в большом городе". Актер Крис Нот, сыгравший легендарного Мистера Бига, записал для артистки видео и даже пригласил ее в Нью-Йорк.

Цибульская была в приятном шоке, она не ожидала получить поздравление от актера. Своими эмоциями она поделилась в Instagram.

"36 - это и секс, и город, и самые близкие люди. После поздравления, которое я получила с утра от моей команды, я поняла - возможно все! Оказалось, что саунд-продюссер американского лейбла, с которым мы обсуждаем сотрудничество, не только имеет связь с моим любимым сериалом, но и дружит с ним", - написала певица.

На видео актер, в характерной для своего персонажа манере, поздравляет певицу с днем рождения и приглашает ее в Нью-Йорк. Крис Нот назвал Цибульскую "крошкой" и пообещал, что осыпет ее лепестками роз, если она выступит в его рок-н-ролл баре.

Фанаты присоединились к поздравлениям Цибульской и отметили, что каждая зрительница "Секса в большом городе" позавидует такому подарку.

Напомним, не так давно фанаты легендарного сериала наконец увидели продолжение истории о Керри Брэдшоу. Однако зрителей сериала "И просто так..." ошарашили в первом эпизоде смертью одного из самых главных персонажей.

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Автор: Полина Кузенко