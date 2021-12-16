Цибульская назвала украинцев "выносливым народом" и намекнула, что также любит фильмы для взрослых.

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская прокомментировала рейтинг, опубликованный платформой "PornHub" по посещаемости сайта украинцами. Звезда призвала всех зрителей порно объединиться, чтобы заниматься любовью друг с другом, а не с экраном.

Об этом сообщила в Instagram-stories.

В исследовании платформы отмечается, что в 2021 году украинцы вошли в топ-5 пользователей, которые проводят на сайте для взрослых больше всего времени. Эта статистика возмутила певицу.

Читайте также"Как нарисованный": Дзидзьо засветился с холостячкой Никитюк и "задел" бывшую (фото)Цибульская назвала украинцев "выносливым народом" и намекнула, что также любит фильмы для взрослых.

Певица предложила всем пользователям порноплатформ объединиться для общей цели – прекратить ссориться по мелочам и больше заниматься приятными делами.

"Слушайте, может, стоит объединиться всем, кто смотрит порно. Ну всем нам. И любить друг друга, а не т*ахать друг другу мозг", – написала исполнительница.

Звезда отметила, что таким образом одиноких людей станет меньше, да и демографическая ситуация в стране улучшится.

"Будет больше результата. Больше людей. И никто не будет чувствовать себя одиноким", - подытожила Цыбульская.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Оля Цибульская пришла на премию "Музыкальная платформа" в бежевом образе - блузке, корсете подчеркивает талию и грудь, а также в полупрозрачных брюках с шелковыми рюшами.

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Автор: Марта Гичко