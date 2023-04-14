Певицы отметили, что они не должны отвечать за поступки своих родителей.

Солистки дуэта ANNA MARIA (Анна и Мария Опанасюк) сделали официальное заявление. Несколько лет назад они не смогли дать ответ на вопрос о том, чей Крым. Также известно, что их родители остаются на территории временно оккупированного полуострова. Певицы признали, что ошибались.

На странице дуэта в Instagram появилось новое видео, в котором сестры рассказали о своей позиции. По словам певиц, они поддерживают Украину и выступают против полномасштабной войны, которую развязала РФ.

"Мы сразу поддержали на 200% Украину. Мы осудили российскую агрессию... Это наша позиция, вот наша позиция. Это наш выбор. Мы не хотим этим щеголять, но хотим, чтобы все знали", - заявили Анна и Мария Опанасюк.

Видео дня

Они вспомнили, что в 2019 году не смогли сказать, чей Крым. Также певицы высказались относительно своих родителей. В том же году их мать получила должность "омбудсмена" во временно оккупированном Крыму и согласилась работать на самопровозглашенную "власть".

"Кто-то до сих пор не видит, просто не хочет видеть нашу реальную позицию... Да, Крым - это Украина. И иначе быть не может... Мы не должны отвечать за своих родителей. Мы отдельные люди, взрослые люди. И мы должны отвечать только за свои поступки", - заявили скандальные певицы.

Сестры отметили, что они дают благотворительные концерты. Их возмущает то, что из них "делают монстров". По словам певиц, они показывают свою позицию действиями.

Скандал вокруг дуэта ANNA MARIA - что известно

Напомним, в 2019 году сестры, родившиеся в Крыму, хотели представлять Украину на "Евровидении", однако попали в скандал. Они отказались признать агрессию России. Впоследствии их поддержала кремлевская пропагандистка Скабеева, она заявила, что певицы "хорошо держались".

Также сообщалось, что мать скандальных сестер причастна к репрессиям в Крыму. Мало того, женщина работает на "власть" оккупированного полуострова и даже получала "медаль", которую ей вручили "за возвращение Крыма России".

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