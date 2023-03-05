Она извинилась перед украинцами и заявила, что Крым - это Украина.

Сейчас к украинской блогерше и бывшей эскортнице Ксюше Манекен приковано много внимания, ведь она попала в скандал. Она вместе с другими инфлюенсерами побывала в Офисе президента, а позже рассказала о встрече с Михаилом Подоляком и показала орден от ГУР.

Пользователи сети не поняли, за какие заслуги она получила награду, учитывая то, что ранее вообще говорила, что в Крыму позле незаконной аннексии стало лучше. Ей припомнили абсолютно все скандальные высказывания.

После порции хейта она все же решила объяснить свою позицию и ответила, чей Крым. Она сказала, что людям свойственно ошибаться, но она хочет признать свою ошибку и извиниться перед украинцами, чьи чувства задела.

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"Моя сила всегда заключалась в неуклонности от своей позиции, но сейчас я хочу публично признать, что много лет назад была не права касаемо своего мнения по Крыму. Не осведомлена и не вовлечена. Мне искренне жаль. Крым - это Украина", - написала Манекен в Instagram.

Скандал с Ксюшей Манекен

После встречи с Михаилом Подоляком Манекен опубликовала в соцсетях несколько кадров, показала награду от ГУР и отметила, что подробности своих "заслуг" она сможет рассказать только после окончания войны. Это вызвало негодование у украинцев, в результате чего разгорелся скандал.

Позже в ОПУ сообщили, что Манекен действительно присутствовала на встрече, но награду не получала. Орден она получила намного раньше.

Кроме того, Ксюша попала в базу "Миротворец". Блогершу обвиняют в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

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