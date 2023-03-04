Блогерша гневно обратилась к критикам.

Обновлено: как сообщили УНИАН в Офисе президента, Ксюша Манекен (она же Оксана Волощук) действительно присутствовала на встрече блоггеров в ОПУ накануне, но ее там ничем не награждали. Ведомственный знак отличия от ГУР она получила раньше.

Известная блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук) получила награду от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Она, вместе с другими блогерами, такими как Саша Бо, Таня Парфильева и Настя Елисеева, побывали в Офисе президента.

Ксюшу Манекен наградили знаком отличия "за содействие военной разведке Украины II степени". Блогерша поспешила рассказать об этом в Instagram, но сразу же получила немало критики.

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"Я сегодня получила дозу мотивации, которую хочу передать всем... Такие официальные встречи гораздо весомее общественного обесценивания", - заявила Манекен.

Известно, что блогеры встретились с главой ОП Михаилом Подоляком. Там обсуждали, как утверждают знаменитости, "вопросы информационной войны и мотивации населения". Фрагментами встречи как раз и делилась Манекен.

Манекен показала награду от ГУР и отметила, что подробности своих "заслуг" она сможет рассказать только после окончания войны. Также блогерша отметила:

"Не важно, что о тебе говорят другие, не важно, одета ты на фото или полуголая, не важно даже, на каком языке ты говоришь. Важно быть личностью, учиться в целом и на собственном опыте".

По словам блогерши, "очень многое остается за кадром". Манекен якобы не рассказывает своим фанатам обо всем, что делает.

Как отмечает "24 канал", также Манекен вспомнила о своем прошлом и о том, что она зарабатывала на жизнь эскортом. Она написала: "Комик стал президентом, эскортница получила орден. А вы, все такие "правильные", не получили от этой жизни них*я". Однако вскоре эту Stories Волощук удалила.

Ранее Манекен делала немало скандальных заявлений. Так, в 2015-2016 годах она рассказывала, как "преобразился" Крым после того, как его оккупировала РФ. Тогда блогерша утверждала, что ей "не важно, чей Крым".

И когда в интернете "всплыли" скриншоты, в которых показана недавняя позиция блогерши, она была искренне удивлена. На фоне скандала, который разгорелся в социальных сетях, Манекен заявила:

"С того времени многое поменялось. Но кому это интересно. Люди бросают в меня камни, будто сами без греха. Зато про войну и проблему все забыли на какое-то время"

Этим она еще больше возмутила пользователей сети. В Twitter появилось немало гневных комментариев в адрес Манекен.

Некоторые даже шутят, что блогерша могла отравить какого-то российского чиновника. Однако пользователи отмечают, что даже если Манекен сделала что-то важное, то ее высокомерная позиция портит абсолютно все.

Напомним, ранее еще один блогер угодил в скандал. Комик рассказал, как получил три повестки и сбежал в Турцию.

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