Между тем, источники УНИАН сообщили, когда именно Ксюша Манекен получила награду.

Скандал вокруг блогерши Ксении Манекен набирает обороты. Как оказалось, Оксана Волощук (настоящее имя девушки) уже попала в базу "Миротворца". Блогершу обвиняют в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

"Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией", - указано на сайте в объяснении к тому, почему именно Манекен попала в базу.

Кроме этого, источники УНИАН сообщили, когда именно блогерша получила награду от ГУР. Как оказалось, Волощук была награждена еще давно, а не вчера в Офисе президента. Блогерша решила рассказать об этом только сейчас, поэтому показалось, что "орден" она получала именно в ОПУ.

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Так, Волощук действительно награждена поощрительным отличием Главного управления разведки Министерства обороны Украины-медалью "За содействие военной разведке Украины" II степени от 13 октября 2022 года.

По информации источников, Манекен получила награду за "отлично выполненные поставленные перед ней задачи". Однако что именно делала блогерша - не сообщается.

"Военная разведка - особенно в стране, которая воюет - это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую публику. Ввиду особенностей определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, социального статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине одержать победу разными способами", - добавили источники.

Скандал вокруг Волощук - с чего все началось

Ранее стало известно, что эскортницу Ксюшу Манекен наградили в ГУР. Она похвасталась тем, что ее пригласили в ОП, после чего показала награду. Кроме этого, она гневно обратилась к критикам, которые не понимают, какие "заслуги" Волощук оценили в ГУР.

"Комик стал президентом, эскортница получила орден. А вы, все такие "правильные", не получили от этой жизни них*я", - написала Манекен в Instagram. Свое сообщение она быстро удалила.

Между тем в сети вспомнили, что Манекен говорила о Крыме. Несколько лет назад она рассказывала, как временно оккупированный полуостров "изменился к лучшему".

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