Она сказала, что никогда бы не насмехалась над погибшими воинами.

Скандальная блогерша Анна Алхим попыталась оправдаться перед украинцами за танцы под русскую музыку на фоне портретов погибших воинов в Хмельницком.

На своей странице в TikTok она выложила видео, в котором сказала, что не заметила мемориал.

"Я действительно его не видела. Я не обратила на это внимания. Я была сфокусирована на снег, фонарь, я, мое лицо, как будто все. Я выложила это видео, посмотрела несколько раз, последовали обычные комментарии. И потом со временем написала девушка комментарий о том, что позади мемориал", - сказала Алхим.

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Она добавила, что у нее не было даже мыслей насмехаться над военными, отдавшими свою жизнь за Украину. Алхим также не верит в то, что люди действительно могли подумать, что она на такое способна.

"Я не верю в то, что люди вообще могут в это верить. Зная меня или даже не зная. Я живу в Украине, вы прикалываетесь? Я помогаю военным. Я уважаю военных, тем более уважаю военных, погибших за нашу страну. Как я вообще могу насмехаться – это бред", – отметила Алхим.

По ее словам, украинцы каждую неделю делают из нее врага. Более того, блогерша выдала, что у людей есть какой-то приказ "сливать на нее дерьмо".

"Неужели вы думаете, что я такая конченая?.. Неужели вы думаете, что я, находясь в Украине, никуда не убегая, буду так поступать, как пишут? Там же среди вас тоже есть люди, которые понимают. Я понимаю, что у вас приказ какой-то. Но нужно включать голову. Что бы я ни сделала хорошего, это никому не нужно. Вам нравится д*рьмо сливать на меня", – возмутилась Алхим.

Напомним, ранее Анна Алхим спела на корпоративе песню Асти и попала в скандал. Блогерша неоднократно говорила, что будет продолжать слушать треки предательницы. Кроме того, Алхим пропагандировала российский сериал "Слово пацана".

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