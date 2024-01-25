Блогерша вновь отличилась циничным поступком.

Скандальная блогерша Анна Алхим не только продолжает слушать русскую музыку и тем самым спонсировать войну в Украине, но и отличается циничными поступками.

Так, девушка приехала в Хмельницкий, где на фоне портретов погибших украинских воинов сплясала под русскую песню. В кадре Алхим смеется и кружится под снегом. И все это в то время, как Украина борется с российской агрессией, а военные отдают свои жизни за гражданских людей.

В сети это видео вызвало немало хейта, однако Алхим считает, что ничего такого не сделала.

Видео дня

"Это видео не о погибших. Я не смотрела по сторонам, когда его снимала, я впервые здесь. Вы, конечно, можете думать, как вам позволяет ваше мышление", - ответила пользователям блогерша.

Скандалы с Анной Алхим

Ранее Анна Алхим спела на корпоративе песню Асти и попала в скандал. Блогерша неоднократно говорила, что будет продолжать слушать треки предательницы. Кроме того, Алхим пропагандировала российский сериал "Слово пацана".

Также Анну Алхим обвинили в ракетном ударе по Днепру. Девушка опубликовала сториз, в которой рассказала, что больницы Днепра переполнены военными. После этого Россия нанесла жесткий удар.

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