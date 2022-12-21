Совсем недавно предавшая Украину знаменитость стала мамой во второй раз, но сейчас она показала, что не собирается засиживаться в декрете.

На днях телезвезда Регина Тодоренко выступала в роли ведущей на одном из светских мероприятий в Москве. Там она появилась в черном корсете и черной шелковой юбке в пол.

В сети появился фрагмент, где в таком наряде Регина исполнила тверк. Звезде пришлось тянуть время, и таким образом она решила привлечь внимание зрителей. Судя по громким овациям, они вообще не ожидали такого от Тодоренко.

Ее коллега Александр Энберт прокомментировал данную выходку 32-летней предательницы так: "Друзья, чтобы вы понимали, это кормящая мать!"

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Во время попыток Регины исполнить тверк с нее слетела юбка и все увидели обнаженные ягодицы экс-звезды шоу "Орел и решка".

Что Регина Тодоренко говорит о войне в Украине

С самого начала полномасштабной войны на территории Украины одесситка выбрала хранить молчание. Знаменитость не комментировала зверства россиян даже тогда, когда в мае из-за российской ракеты в ее родном городе погибла целая семья с двухмесячным ребенком.

В Украине Тодоренко называют предательницей. Были призывы даже забрать у нее украинский паспорт.

Напомним, Тодоренко внезапно вспомнила об отце из Одессы, которого просила не звонить ей.

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