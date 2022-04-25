Телеведущий сказал, что она может "положить его в карман оккупанту".

Ведущий программы Ранок з Україною обратился к одесситке Регине Тодоренко, проживающей и работающей в России. Регина не высказалась в поддержку своей Родины даже после того, как на днях обстреляли жилые районы ее родного города Одессы.

Свое видеообращение Анатолий Анатолич выложил на YouTube-канале "Зе Интервьюер".

"Популярность — это не только пять тысяч долларов за пост в Instagram. Популярность — это еще и огромная ответственность. Это ответственность вести за собой людей и говорить им правду. Спрятать язык за белоснежными винирами — это трусость и предательство. Предательство тех украинцев, которые тебя обожали. Молчание, Регина, таких как ты людей с украинскими паспортами - это страшнее визгов Баскова и Канделаки. Потому что тебе же верят, доверяют, за это же тебя и полюбили. За то что ты "своя", такая понятная, такая честная", - сказал Анатолий Анатолич.

Телеведущий сказал, что своим молчанием опальная Регина Тодоренко поддерживает агрессию РФ в отношении войны.

"Это большая ответственность – иметь украинский паспорт, и большая гордость. Я думаю, что он тебе не нужен, и тебе нужно его вернуть обратно в Украину. Сама ты вряд ли сюда поедешь, но ты можешь положить его в нагрудный карман одному из оккупантов, которые прут на нашу землю", - обратился Анатолий Анатолич.

Напомним, Тодоренко попыталась оправдать свое молчание о войне.

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