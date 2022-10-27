Телеведущая показала их совместное фото.

Опальная певица и телеведущая Регина Тодоренко показала фото со своим отцом после того, как в песне "Он за мной" попросила не звонить ей.

Так, после хейта в свой адрес из-за молчания о войне в Украине Тодоренко выпустила песню "Он за мной", в котором пела о том, что очень любит своего супруга-россиянина Влада Топалова, что не вернется на родину (в Одессу, - УНИАН), и попросила своего отца ей больше не звонить.

Вероятно, мужчина переживал за дочь, которая последние годы живет и работает в России, и хотел, чтобы она вернулась в родительский дом после начала полномасштабного российского вторжения. Однако Регина решила остаться с мужем и детьми.

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Сейчас же, после длительного молчания как о войне, так и о родителях, которые прячутся от российских бомб в Одессе, предательница Тодоренко решила показать совместное фото с отцом.

"Па, люблю всем сердцем! Спасибо тебе за твое большое любящее сердце", - подписала фото Регина.

Напомним, ранее ведущий Слава Демин обратился за помощью к экстрасенсу, чтобы выяснить, планирует ли Регина Тодоренко возвращаться на родину.

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