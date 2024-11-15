Актер на гала-вечере высказался о Дональде Трампе.

78-летний голливудский актер итальянского происхождения Сильвестр Сталлоне известный своими культовыми ролями в фильмах, таких как "Рокки" и "Рэмбо", выразил публичную поддержку Дональду Трампу на гала-вечере Института политики Америки. Мероприятие состоялось в имении Мар-а-Лаго во Флориде, которым владеет сам экс-президент США.

Сталлоне, который давно известен своей симпатией к республиканцам, не сдерживал восторга, назвав Трампа вторым Джорджем Вашингтоном.

"Никто в мире не смог бы сделать то, что сделал он. Так что я в восторге. Я просто скажу это - и я имею это в виду. Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он понятия не имел, что собирается изменить мир. Потому что без него вы можете себе представить, как бы выглядел мир. Угадайте что? У нас появился второй Джордж Вашингтон" - сказал актер.

Также Сталлоне добавил, что увлекается мифологией и видит в Дональде Трампе "действительно мифического персонажа". В своем выступлении актер отметил способность Трампа вдохновлять людей и менять реальность.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Энцио Сталлоне - культовый американский актер, режиссер, сценарист и продюсер итальянского происхождения. Сталлоне получил всемирную славу благодаря своим ролям в спортивных и боевых драмах, которые сделали его одной из самых узнаваемых фигур в кинематографе.

Напомним, Сильвестр Сталлоне залюбовался фото с женой в молодости.

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