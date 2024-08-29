Старшая дочь знаменитостей отмечала день рождения.

Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне впервые за долгое время поделился семейными снимками в сети. Артист рассказал о важном празднике в семье.

На днях старшая дочь звезды Голливуда и его жены - модели Дженнифер Флавин - отмечала свой день рождения. В своем Instagram 78-летний актер опубликовал кадры с любимой и дочерью и поздравил ее с праздником. Софии исполнилось 28 лет.

На одной из фотографий, которые распространил Сталлоне, он молодой позировал с Дженнифер и Софией. На архивном кадре девочка еще совсем маленькая сидит на руках у звездных родителей.

Видео дня

В подписи к снимкам Сильвестр адресовал дочери теплые слова с пожеланиями. Знаменитость подчеркнул, что с ее появлением на свет, его жизнь изменилась к лучшему.

"С днем рождения, моя прекрасная доченька София! Это фото будто вчера было сделано. Мы так гордимся щедростью, креативностью и добром, которые ты несешь в мир", - подчеркнул артист.

Сталлоне также поделился свежими фото. На них София уже взрослая позирует в объятиях звездного отца.

Что известно о браке Сталлоне и Флавин

Сильвестр и Дженнифер - одна из самых известных голливудских пар. Они познакомились в 1988 году, когда Флавин была моделью, а Сталлоне уже известным актером. Пара поженилась в 1997 году.

Вместе они воспитывают трех дочерей: 29-летнюю Софию, 26-летнюю Систин и 22-летнюю Скарлетт. Их брак считался образцовым в течение 20 лет, но в 2022 году ходили слухи о кризисе в отношениях звезд и даже разводе. Однако они смогли решить проблемы и сохранили брак.

Напомним, ранее умерла мать Сильвестра Сталлоне. На момент смерти женщине было 98 лет.

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