Дженнифер Флавин подала документы на расторжение брака.

Знаменитый американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне разводится после 25 лет брака.

Об этом сообщает Сloserweekly.

Жена Сталлоне Дженнифер Флавин подала документы на расторжение брака. Точная причина развода неизвестна. Однако в документах, которые получило издание, Дженнифер назвала их брак "безвозвратно разрушенным".

Флавин заявила, что "муж намеренно растратил семейное имущество". Женщина просит суд, чтоб "супругу было запрещено продавать, передавать или распоряжаться любыми активами при рассмотрении этого дела".

Сейчас Флавин хочет вернуть свое имя и просит, чтобы нажитое имущество было "справедливо распределено".

Сам Сталлоне пока не комментирует свой развод. Ранее он уже подогрел слухи об их расставании. Недавно он перебил татуировку на руке, где был набит портрет его жены. Сейчас там изображен его пес по прозвищу Буткус.

Отметим, Сильвестр Сталлоне женился на Дженнифер Флавин в 1997 году. За 25 лет брака у них родилось три дочери – София, Систин и Скарлет.

Напомним, 6 июля, Сильвестру Сталлоне исполнилось 76 лет.

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