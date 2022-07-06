Вспоминаем лучшие роли знаменитого актера.

Сегодня, 6 июля, голливудскому актеру с украинскими корнями Сильвестру Сталлоне исполнилось 76 лет. В честь этого праздника предлагаем вам вспомнить лучшие фильмы с его участием.

"Рэмбо"

Центральный персонаж фильмов, Джон Рэмбо, ветеран войны во Вьетнаме, специалист по разведке и осуществлению диверсий, выполняющий сверхтрудные миссии в разных странах мира, был придуман американским писателем Дэвидом Морреллом (романы "Первая кровь", а также две новеллизации "Первая кровь, часть 2" и "Рэмбо III"). Бессменным исполнителем этой роли является Сильвестр Сталлоне. Серия включает пять фильмов.

"Неудержимые"

Главные герои фильма - отряд элитных наёмников "Неудержимые", выполняющих самые разнообразные задания - от спасения заложников до свержения диктаторов. Серия получила смешанные отзывы критиков в отношении актёров и диалогов между персонажами, однако многие критики хвалили обилие юмора и боевые сцены.

"План побега"

Суперспеца по системам безопасности сажают в тюрьму, из которой еще никто не выбирался. Но, чтобы главному герою таки удалось выбраться из тюрьмы, ему предстоит перехитрить самого себя.

"Разрушитель"

В центре сюжета борьба криминального авторитета Саймона Феникса и полицейского Джона Спартана, начавшаяся в 1996 году и закончившаяся в 2032 году после их разморозки.

"Специалист"

Родителей Мэй Мунро много лет назад убила мафия. Теперь героиня решает отомстить преступникам. Для осуществления своих коварных планов Мэй нанимает Рея Квика, бывшего эксперта-подрывника из ЦРУ.

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