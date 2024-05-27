Он отметил, что карты подсказали ему ответ.

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко ответил, готов ли пойти в территориальный центр комплектования

Так 53-летний мужчина отметил, что у него с документами все хорошо. Однако он пойдет снова, чтобы все было правильно.

"Я стою на учете. Но сейчас новый закон и мне надо идти в ТЦК и обновлять данные. И я пойду. Я планирую поехать в Болгарию к детям, мне надо этот пин-код в военный билет, чтобы он был честный, чистый. Поэтому я пойду в ТЦК, - сказал Коляденко в интервью Славе Демину.

Также шоумен говорит, что начал увлекаться картами таро. Поэтому уже успел сделать себе расклад на эту тему. И вот какой ответ получил:

"Мне карты сказали: "Надо поступить традиционно. Дима, иди в ТЦК". Я ведь тоже волновался, думал, что делать. Сделал расклад и сейчас я спокоен. Мне надо идти. Я доверяю картам".

Ранее Коляденко заявил, что в случае получения повестки, обязательно пополнит ряды ВСУ и пойдет защищать Украину от врагов. Он никогда не скрывал, что остается в Киеве и считает своим долгом в случае необходимости идти на фронт. Однако сейчас мужчина активно поддерживает военных в тылу.

Напомним, ранее стало известно, что ведущий Анатолий Анатолич в очередной раз не смог обновить данные в ТЦК .

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