Он отметил, что у них возникли разногласия.

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко признался, поддерживает ли сейчас связь с бывшей возлюбленной Ириной Билык.

Оказалось, что экс-влюбленные не общаются уже год. По словам Дмитрия, именно поведение звезды стало помехой их общению.

"Мы поссорились. Мне не понравилось, как она ведет себя со мной. И я сказал, что все, ставим точку. Потом мы помирились через четыре месяца. И потом опять мне что-то не понравилось. Я ей сказал, что я не доволен, потому что она говорит одно, думает другое, а делает третье. Зачем со мной договариваться поехать в тур, когда потом я вижу в инстаграм: "Тур Ирины Билык с молодым исполнителем". И я ей пишу: "Без меня, почему?". Я сидел расстроенный", - рассказал Коляденко в интервью Славе Демину.

Мужчина добавил, что сейчас хочет двигаться дальше и не вспоминать об экс-возлюбленной.

"Бывшая - это бывшая. Мы дружили 15 лет, но я не подружка Ирине Билык, а вел себя как подружка. Я был привязан к Ирине Билык, надо ставить точку. Говорить: "Спасибо, я тебя любил и буду любить, но я пошел дальше". И мы договорились, что у нее своя любовь, а у меня своя", - отметил шоумен.

К слову, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко были в отношениях с 2001-го до 2006 года. Позже из-за постоянной ревности со стороны мужчины певица ушла от него. Спустя много лет они начали публиковать совместные фотографии и подогревать слухи вокруг своего нового романа.

Напомним, ранее Ирина Билык ответила, вместе ли они с Коляденко.

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