Ведущий объяснил, почему поход в военкомат снова оказался неудачным.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич сегодня снова пытался обновить свои данные в ТЦК. Телезвезда рассказал об очередном неудачном опыте.

Украинец уже в пятый раз ходил в военкомат и хотел получить военный билет. Все предыдущие разы были неудачными из-за больших очередей возле ТЦК. Поэтому ведущий решил записаться в электронную очередь, чтобы не ждать весь день возле военкомата. Однако на этот раз ему снова не удалось обновить данные, потому что электронная очередь работает.

"Я записался в электронную очередь в Оболонский ТЦК на 15:00. Пришел. Мне сказали, что электронная очередь не действует и что это тестовый режим. Я там вводил все свои данные, где я прописан, номер телефона, мне приходило подтверждение, а мне говорят: "Хорошо, вы прошли успешно тест. Становитесь в очередь, берите талончик. Но сегодня можете не становиться, потому что там больше ста человек и вы не дождетесь", - поделился мужчина в своем Instagram.

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Анатолич возмущен закономерностью своих неудачных походов в ТЦК, однако отметил, что сотрудники военкомата - вежливые и приятные люди.

"Работник ТЦК общался вежливо, но это не прикол. Потому что мне надо все отменить - детей и работу - и идти в шесть утра стоять несколько часов. Возможно, я привык к украинскому сервису, но стоять в очереди - не вариант. Но я хочу сделать все честно", - сказал Анатолий.

Напомним, ранее Анатолия Анатолича в Киеве остановили сотрудники ТЦК.

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