На певицу составили админпротокол за хулиганство.

Известная украинская певица Кристина Соловий, которая призналась, был ли у нее роман со Святославом Вакарчуком, показалась возле отделения полиции города Черноморск. Стало известно, что натворила артистка.

На днях исполнительница выступила с концертом в Черноморске, Одесской области. Соловий во время своего выступления спросила у поклонников, какое название было у города до переименования.

Как известно, до 2016 года Черноморск назывался Ильичевском. Певица прямо со сцены выругалась о прежнем названии и назвала его "х*йн*й". Затем она вместе со всеми присутствующими на концерте несколько раз проскандировала новое название города. Момент попал на видео, и в соцсетях пользователи раскритиковали звезду.

"Скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться. Я с добром! Как назывался ваш город до того, как его переименовали? Ильичевск? И что, вам это нравилось? Полная ху*н*!" - заявила Кристина.

За такое поведение во время концерта правоохранители составили админпротокол на артистку. Как объяснили представители полиции Одесской области в комментарии для Hromadske, причиной стало именно использование нецензурной лексики Соловий.

Инцидент уже успел прокомментировать Сергей Гнездилов - культурный менеджер фестиваля "Виделка fest", в рамках которого выступала исполнительница. Он рассказал, что после концерта от жителей Черноморска поступило несколько заявлений в полицию с жалобами на звезду за бранные высказывания. Следовательно, правоохранители составили протокол по факту мелкого хулиганства.

"Прозвучал, к сожалению, мат со сцены, без дисклеймера. Позиция нашего фестиваля заключается в том, что мы не против нецензурной лексики, но нужно перед выступлением об этом говорить, предупреждать посетителей: "Уважаемые, я сегодня буду материться. Если есть дети, и вы не хотите, чтобы они слышали мат, то, пожалуйста, выведите их". Мы объяснили, что у города другое название давным-давно и мы не знаем, кто такие жители Ильичевска... "Виделкаfest" действительно считает, что Ильичевск - это очень х**вое название для города. И мы всесторонне поддерживаем декоммунизационные процессы", - отметил Гнездилов.

Теперь Кристине грозит штраф или общественные или исправительные работы с отчислением 20% заработка, или 15 суток административного ареста.

На это отреагировала и сама знаменитость. Она с юмором отнеслась к ситуации и опубликовала фотографию из полицейского участка в Черноморске.

"Куплю или приму в подарок экземпляр украинской нецензурной лексики. Нигде не могу найти, раскупили матерные украинцы", - иронично написала Соловий.

Напомним, ранее Кристина Соловий резко высказалась об Эмме Антонюк.

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