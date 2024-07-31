Сама певица резко прокомментировала позицию организаторов фестиваля, на котором выступала.

Известная украинская певица Кристина Соловий прокомментировала инцидент, который произошел в Черноморске. На артистку составили админпротокол из-за ругани во время выступления на фестивале "Виделка fest". На ситуацию также отреагировала и мама исполнительницы.

Как известно, знаменитость со сцены назвала старое название города Черноморска - Ильичевск - "полной х*йне*". По факту хулиганства на Кристину составили админпротокол. В своих соцсетях певица подтвердила информацию и добавила, что наказание для нее будет выбирать Ильичевский суд.

В Instagram исполнительница опубликовала фотографию, сделанную возле отделения полиции. В подписи к фото она иронично поинтересовалась у фанатов: "Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?"

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В комментариях под постом звезды ее мать также отреагировала на скандал. Она объяснила, что поддерживает и понимает дочь.

"Мама все поймет... Потому что верит в тебя, моя птичка", - написала женщина.

В дополнение, Кристина возмутилась комментарием организаторов фестиваля "Виделка fest" относительно инцидента. Директор Иванна опубликовала скриншот из Telegram-канала путинистки Ольги Скабеевой. Женщина обрадовалась тому, что пропагандистка распространила видео с руганью Соловий. Реакция Иванны изрядно разозлила саму артистку. Она подчеркнула, что ошиблась, когда согласилась выступать на "Виделка fest".

"Исполнительный директор "Виделка fest" писяется, что о "них" теперь пишет Скабеева. До этого организаторы приносили извинения за такую досадную ошибку в выборе артиста. Похоже, это таки я ошиблась с фестом. Отвратительная гадость", - отметила Соловий.

Напомним, ранее известный певец рассказал о свидании с Кристиной Соловий.

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