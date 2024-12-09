Артист поделился, что часто берет на себя инициативу в домашних делах.

Известный украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, летом подтвердивший роман с пиарщицей коллектива, рассказал об отношениях с новой избранницей. Артист также поделился, когда увидится с детьми от первого брака.

В комментарии для программы "ЖВЛ" исполнитель подтвердил, что сейчас они с Юлианой Корецкой живут вместе. Как известно, первые слухи о романе пиарщицы и знаменитости распространили еще в апреле этого года. Сам Танчинец подогревал сплетни, публикуя романтические фото с любимой. А сейчас пара уже более полугода наслаждается отношениями и начала жить вместе.

По словам Сергея, он любит заниматься домашними делами, поэтому часто берет на себя различные обязанности по дому. В частности, как говорит певец, он может убирать, мыть посуду, окна, и делает он это с удовольствием.

"Я люблю копаться по домашним делам, Юлиана не даст соврать. Я люблю готовить, мне это приносит удовольствие. Я с легкостью беру пылесос и прохожусь по дому, чтобы навести порядок. Я могу помыть пол, помыть окна, мне это в принципе нравится", - поделился звезда сцены.

К слову, на днях парочка опубликовала фото из Октябрьского дворца. Весной влюбленные сделали снимок на сцене, а сейчас решили повторить этот кадр и снова поделились им в своих Instagram. Танчинец назвал такие фото их "традицией".

Также лидер "Без Обмежень" рассказал, что совсем скоро увидится со своими детьми от первого брака. Это произойдет после новогодних праздников. Как известно, 15 лет Сергей состоял в браке с режиссером Анной Стефанской. Пара развелась, потому что не выдержала испытания войной и разлукой.

С 2022 года Анна с 16-летней дочерью Анастасией и 6-летним сыном Лукьяном жили за границей, в частности, в Японии, а сейчас переехали в Испанию. Мальчик ходит в школу в этой стране, а вот девушка учится онлайн в украинской школе, поэтому она чаще приезжает к отцу.

"Они живут сейчас в Испании. Малый ходит в школу, учит уже не японский, а испанский язык. У него неплохо получается. Настя учится онлайн, живет несколько месяцев у меня, а несколько месяцев у мамы. Сейчас в январе снова приедет ко мне на несколько месяцев", - рассказал Сергей.

Напомним, ранее Сергей Танчинец рассказал о потере родного человека на войне. На фронте погиб брат знаменитости.

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