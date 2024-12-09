Сергей Танчинец рассекретил, где сейчас живут его дети / скриншот Instagram

Известный украинский певец, лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, летом подтвердивший роман с пиарщицей коллектива, рассказал об отношениях с новой избранницей. Артист также поделился, когда увидится с детьми от первого брака.

В комментарии для программы "ЖВЛ" исполнитель подтвердил, что сейчас они с Юлианой Корецкой живут вместе. Как известно, первые слухи о романе пиарщицы и знаменитости распространили еще в апреле этого года. Сам Танчинец подогревал сплетни, публикуя романтические фото с любимой. А сейчас пара уже более полугода наслаждается отношениями и начала жить вместе.

По словам Сергея, он любит заниматься домашними делами, поэтому часто берет на себя различные обязанности по дому. В частности, как говорит певец, он может убирать, мыть посуду, окна, и делает он это с удовольствием.

"Я люблю копаться по домашним делам, Юлиана не даст соврать. Я люблю готовить, мне это приносит удовольствие. Я с легкостью беру пылесос и прохожусь по дому, чтобы навести порядок. Я могу помыть пол, помыть окна, мне это в принципе нравится", - поделился звезда сцены.

К слову, на днях парочка опубликовала фото из Октябрьского дворца. Весной влюбленные сделали снимок на сцене, а сейчас решили повторить этот кадр и снова поделились им в своих Instagram. Танчинец назвал такие фото их "традицией".

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Также лидер "Без Обмежень" рассказал, что совсем скоро увидится со своими детьми от первого брака. Это произойдет после новогодних праздников. Как известно, 15 лет Сергей состоял в браке с режиссером Анной Стефанской. Пара развелась, потому что не выдержала испытания войной и разлукой.

С 2022 года Анна с 16-летней дочерью Анастасией и 6-летним сыном Лукьяном жили за границей, в частности, в Японии, а сейчас переехали в Испанию. Мальчик ходит в школу в этой стране, а вот девушка учится онлайн в украинской школе, поэтому она чаще приезжает к отцу.

"Они живут сейчас в Испании. Малый ходит в школу, учит уже не японский, а испанский язык. У него неплохо получается. Настя учится онлайн, живет несколько месяцев у меня, а несколько месяцев у мамы. Сейчас в январе снова приедет ко мне на несколько месяцев", - рассказал Сергей.

Напомним, ранее Сергей Танчинец рассказал о потере родного человека на войне. На фронте погиб брат знаменитости.

Вас также могут заинтересовать новости: