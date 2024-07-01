На фронте погиб его брат.

Украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сообщил о болезненной потере в семье. Оказалось, что на войне погиб его брат Дмитрий Чендей.

О печальной вести написал сам Танчинец в своем Facebook. Он отметил, что брат ушел на фронт защищать Украину от оккупантов еще в начале полномасштабного вторжения. А 29 июня во время выполнения боевого задания Дмитрий получил тяжелое ранение. После чего его жизнь не удалось спасти.

"Брат Дмитрий Чендей на щите! Воевал от начала полномасштабного...Воин! Светлая память тебе, братик!" - написал Сергей и опубликовал совместные фото с погибшим.

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Сколько лет было мужчине - Танчинец не отметил, но написал также слова поддержки его семье.

Напомним, недавно стало известно о смерти украинского хореографа Антона Смецкого. Мужчина после начала войны мобилизовался в ВСУ и был там сапером. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелую травму. Антону пришлось ампутировать ногу, но он все равно вернулся на фронт, где, к сожалению, погиб.

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