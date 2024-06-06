Сергей Танчинец поделился свежими фотографиями с любимой.

Популярный украинский певец, солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец больше не скрывает своих отношений с пиарщицей коллектива Юлианой Корецкой. Исполнитель показал новые кадры с любимой.

Звездная пара решила прогуляться по улицам столицы и посмотреть на новый пешеходный мост в форме волны, который соединяет парк "Наталка" с территорией Оболонского острова в Киеве. В своем Instagram артист опубликовал фотографии с прогулки, на которых они с Корецкой мило позировали.

На фото Танчинец показался в классическом амплуа, в частности, певец примерил очки, панамку и серую футболку. В то же время Юлиана также была в очках и розовой футболке, под которой виднеется полосатый топ.

Видео дня

"Инспектировали новый/очередной "Мост Кличко". Красивое", - лаконично подписал кадры Сергей.

К слову, Юлиана была первой, кто официально подтвердил их отношения с Танчинцем. Менеджерка поздравила мужчину с днем рождения и назвала его "своей любовью". Сам исполнитель неоднократно подогревал слухи о романе с Корецкой, публикуя романтические фото с ней.

Заметим, что осенью 2023 года лидер "Без Обмежень" развелся с женой - режиссером Анной Стефанской - после 15 лет брака. Сейчас она живет в Японии, где воспитывает общих с Танчинцем детей - 15-летнюю Анастасию и 6-летнего Лукьяна.

Напомним, ранее Сергей Танчинец признался, обеспечивает ли детей после развода.

Вас также могут заинтересовать новости: