Певица ответила, как относится к артистам, которые покинули Украину.

Известная украинская певица Злата Огневич, которая ранее призналась, что пыталась совершить самоубийство, высказалась об артисте Олеге Виннике. Звезда прокомментировала позицию исполнителей, которые находятся за границей.

Как известно Винник, после начала полномасштабного вторжения сбежал в Германию. Сам певец утверждал, что уехал якобы из-за сложного заболевания, которое как раз лечит в Европе. Стоит указать, что после 24 февраля исполнитель ни разу не выходил на связь и молчит о войне в Украине.

В интервью для "Фокуса" Огневич призналась, что из тех артистов, кто уехал, в частности, Потап, Винник, Вера Брежнева, самым большим шоком для нее стал именно Олег. Она не понимает его поступка. Что касается других беглецов, то Злата говорит, что ей безразлична их жизнь:

Видео дня

Буду откровенной, из названных артистов неожиданностью для меня стал Олег Винник, потому что его творчество и позиционирование кардинально отличаются от его нынешней позиции. А что касается других артистов, мне не интересна их судьба от слова "вообще".

Певица добавила, что каждый имеет право на выбор. Однако выбор покинуть свою страну в сложный момент показал истинную сущность некоторых исполнителей. Огневич подчеркнула, что не хотела и не планирует выезжать за границу. Артистка верит в победу и активно помогает военным.

"Артисты, которые покинули Украину, могут иметь свои причины и обстоятельства, которые им известны. Я убеждена, что каждый имеет право на собственный выбор, но этот выбор всегда отражает его истинную суть и позицию. Поэтому я уважаю тех, кто остался и продолжает работать на благо нашей страны, поддерживает моральный дух людей и помогает приблизить нашу победу... Мой выбор - оставаться в Украине. Мой выбор - быть дома... Я ежедневно молюсь о мире для Украины, ежедневно оплакиваю погибших и ежедневно говорю себе: "Это закончится, придет победа и такой долгожданный мир", - отметила Злата.

Напомним, ранее Злата Огневич засветила обручальное кольцо с бриллиантом и намекнула на свадьбу.

Вас также могут заинтересовать новости: