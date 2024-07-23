Ведущий выехал за границу после начала полномасштабного вторжения.

Известный украинский радиоведущий, музыкант и продюсер Сергей Кузин, который ранее снялся в клипе в поддержку военных, впервые рассказал о своей жизни за рубежом. Знаменитость ответил, чем занимается и как зарабатывает в США.

Как известно, шоумен после начала полномасштабного вторжения уехал жить за океан. С тех пор о нем было почти ничего неизвестно. В комментарии для издания "РБК-Украина" Кузин признался, что продолжает работать радиоведущим и в Америке. Там он ведет утреннее шоу.

"Я советую, как мне кажется, всякие умные вещи владельцам радиостанции. В Нью-Йорке, кстати, это самая большая русскоязычная американская радиостанция", - отметил знаменитость.

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Сергей добавил, что на станции ведущие действительно ведут шоу на русском языке. Но, несмотря на это, их целевая аудитория - это украинцы, а также те люди, которые поддерживают Украину во время войны.

"Мы работаем на Украину. В этом смысле все хорошо. Много украинской музыки в эфире, что не может меня не радовать", - уточнил музыкант.

Стало известно, что продюсер месяц назад приехал на некоторое время в Украину. Выяснилось, что причиной его возвращения стала болезнь матери. Он приехал навестить родного человека.

Что известно о Кузине

Свою популярность Сергей получил в Беларуси, а уже потом переехал в Украину, где стал генеральным директором известной радиостанции "ХИТ-FM". В 2010 году музыкант начал продюсировать известную певицу Эрику, которая сейчас не работает с Кузиным и выступает под псевдонимом MamaRika.

Стоит указать, что Эрику он заметил именно на проекте "Фабрика звезд", продюсером которого был. После 24 февраля 2022 года ведущий живет в США. С тех пор он перестал быть совладельцем некоторых радиостанций. Однако Сергей до сих пор руководит радио "Байрактар".

Напомним, ранее хореограф Влад Яма рассказал, где берет деньги на жизнь в США после побега из Украины.

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