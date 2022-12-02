Украинский поэт и музыкант объяснил, почему украинская культура сегодня так важна для всего мира.

Известный украинский музыкант и поэт Сергей Жадан, который выступает с благотворительными концертами по миру, побывал на заседании Европарламента. Там он произнес мощную речь о том, как сегодня Россия уничтожает не только дома мирных людей, но и культуру. Вот что сказал Сергей:

"Харьков до 24 февраля являлся крупным студенческим центром. В нем обучалось более 300 тысяч студентов. Это был очень молодой, активный и динамичный город, наполненный молодыми голосами. Также Харьков – это крупный культурный центр. Город с яркой театральной, музыкальной и художественной сценами. 24 февраля все изменилось... Я помню, тогда постоянно вставал вопрос "насколько целесообразна и насколько необходима культура во время войны?" В то время, когда на улицах лежат тела погибших людей, мирных, гражданских людей, которых убивали российские ракеты".

Жадан объяснил, что он с коллегами осознал важность культуры в то время, когда концерты в бомбоубежищах для людей, прячущихся от обстрелов, оказались единственным светлым событием в их жизни.

Также лидер группы "Жадан і собаки" подчеркнул, что сегодняшняя культура - это не развлечения, досуг и удовольствие, а ценности и украинская идентичность.

"Культура – это не о развлечениях. Культура – это не только об удовольствии. Культура – это, скорее, о ценностях. Это о нашей идентичности. Это те маркеры, которые помогают нам ориентироваться в этом мире. Они помогают нам с уверенностью смотреть как в свое прошлое, так и в свое будущее. Это те вещи, которые нас объединяют, и являются универсальным языком для людей, которые придерживаются тех или иных ценностей", - резюмировал Сергей Жадан.

Полное выступление писателя и музыканта было опубликовано на YouTube-канале "НВ".

Напомним, Сергей Жадан шокировал суммой, собранной для Харькова на концерте во Франции.

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