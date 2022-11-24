Украинская рок-группа "Жадан і Собаки" часто дает благотворительные концерты, чтобы собрать средства на восстановление и развитие родного города.

Украинский поэт и музыкант родом из Харькова Сергей Жадан рассказал об итогах недавнего благотворительного концерта во Франции. Музыкант ошеломил суммой, которую удалось собрать для Харьковчан:

"Дорогие братья и сестры в Париже, благодарим вас за гостеприимство, любовь и солд-аут. Искренне извиняемся перед теми, кто не смог попасть в зал — мы честно долго ссорились с организаторами, но мы здесь гости".

Благодаря этому артистам удалось собрать 1800 евро.

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Чем Сергей Жадан занимается во время войны

Музыкант, который родился и вырос в Харькове, практически не покидал родной город в первое время после вторжения. Он волонтерил, помогал военнослужащим и гражданским. Сегодня вместе со своей музыкальной группой он часто гастролирует по миру, собирая деньги на восстановление и развитие своей малой родины.

Также Жадан недавно показал обугленные руины на месте его прежней квартиры в Харькове. Он сфотографировался на фоне разрушенного и обгоревшего дома, где когда-то давно была его квартира.

Напомним, Сергей Жадан показал сильное фото с Херсонского вокзала.

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