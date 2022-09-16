Ребенок пришел с мамой на концерт к лидеру группы "Жадан і собаки".

Известный украинский поэт и музыкант Сергей Жадан, который активно помогает ВСУ и своему родному Харькову, рассказал трогательную историю. У себя в Instagram-блоге он написал, как на один из концертов пришел мальчик и дал ему в конверте деньги для ВСУ.

Фотографию конверта с деньгами и надписью "На ЗСУ" фронтмен группы "Жадан і собаки" показал подписчикам. Его очень тронул данный поступок. Сергей подчеркнул, что именно в этом сила украинского народа - в том, что каждый старается сделать что-то для победы и скорейшего наступления мира.

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"Россияне, когда вываливают свои истерики о том, что с ними воюет НАТО, упорно и самоубийственно не видят этой простой вещи – против них воюет вся страна. Та страна, которую они упорно не замечали и недооценивали. Та страна, в существование которой они упорно не верили. В конце концов, это их проблемы. Спасибо всем, кто работает на победу!", - написал Сергей Жадан.

Напомним, харьковский писатель Жадан рассказал о настроениях людей в родном городе.

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