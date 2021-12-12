Сергей Притула попал в курьезную ситуацию / instagram.com/siriy_ua

Украинский шоумен Сергей Притула вместе со своей командой на шоу "Хто зверху?" принял участие в конкурсе "Руки-ноги".

Мужчины надели огромные лапы с буквами и должны были составлять слова. Соведущая Сергея Леся Никитюк задавала такие вопросы, что участникам приходилось ползать по полу, так как они не всегда могли держать равновесие. Так, на одном из заданий Притула упал на пол.

Сергей Притула попал в курьезную ситуацию / Скриншот YouTube

После окончания конкурса он обратился к Никитюк: "Я не понял юмора. А что это ты мне такое задавала с ребятами, что я едва не сломался?" Леся ответила, что ей просто хотелось посмотреть, как Сергей лежит.

Напомним, ранее Леся Никитюк в мини-шортах и топе блеснула роскошной фигурой во время отдыха на Кабо-Верде.

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Автор: Диана Могилевич