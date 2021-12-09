Телеведущая показалась в соблазнительном образе.

Украинская телеведущая Леся Никитюк сейчас отдыхает на Кабо-Верде. Это государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Читайте такжеЛобода в блестящем секси-боди "засветила" соски (видео)На новых снимках звезда похвасталась роскошной фигурой, которую не смогли скрыть мини-шортики и блестящий топ. Кроме того, Леся обула серебристые босоножки на высоком каблуке и продемонстрировала стройные и длинные ножки, которые всегда вызывают восторг у ее поклонников. Дополнила она такой смелый и соблазнительный образ лаконичными золотыми украшениями.

"Минутка самолюбования", - подписала фото Никитюк.

"Богиня", "Очень изысканно", "Шик и блеск", "Фото шикарные", "Королева", "Боже, какие длинные ноги", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Леся Никитюк сфотографировалась возле кактуса, напоминавшего мужской половой орган. Также она потроллила ведущую Катю Осадчую.

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Автор: Диана Могилевич