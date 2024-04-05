Он обратился к своим друзьям и врагам.

Украинский боксер Вячеслав Узелков, который недавно рассказывал о серьезных проблемах со своим здоровьем, снова в больнице.

Сегодня, 5 апреля, мужчина сообщил, что готовится к очередному хирургическому вмешательству. На этот раз ему будут делать сложную операцию на сердце.

"Доброе утро! Для меня через пару часов наступит час пик. Очень сложная операция на сердце. Никогда не волновался так, как сейчас. Потом реанимация и я не буду на связи", - написал Вячеслав в своем Instagram, опубликовав также фото из больничной палаты.

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А потом поблагодарил всех друзей за поддержку и даже решил обратиться и к недоброжелателям.

"Спасибо друзьям за добрые слова, а врагам за то, что никогда не отдам свои силы им и до последнего буду бороться. Буду без связи и если все хорошо, то после реанимации дам ответ, есть ли жизнь дальше. Просить прощения не буду. Жизнь дала мне много уроков и испытаний, которые я постоянно преодолеваю. Вот и это я преодолею", - добавил мужчина.

К слову, Вячеслав Узелков впервые в феврале этого года показался с капельницей в руке. Он долго интриговал подписчиков и не писал, что именно с ним случилось. Затем мужчина отметил, что срочно поехал на скорой в Киев. А дальше сделал сообщение о том, что профессиональный спорт - это всегда инвалидность и он завершает свою спортивную карьеру.

В начале марта его выписали из больницы, но боксер писал, что на этом его лечение не завершилось.

Напомним, ранее боксер Вячеслав Узелков упрекнул экс-супругу за отсутствие общения с детьми. По его словам, они также ни разу не интересовались его состоянием здоровья.

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