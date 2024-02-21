Мужчина опубликовал фото на фоне больницы.

Недавно украинский боксер и тренер программы "Взвешенные и счастливые" Вячеслав Узелков публиковал фото из больницы, где он лежит под капельницей. Далее мужчина писал, что он срочно уехал на машине скорой помощи в Киев.

Боксер долго интриговал состоянием своего здоровья и не рассказывал подробностей, но сегодня, 21 февраля, снова вышел на связь с подписчиками. Узелков опубликовал фото на фоне Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени Шалимова и написал так:

"Этот пост для родителей, которые мечтают о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера закончится именно здесь, в больнице Шалимова. Я не отказываюсь от результатов и достижений, и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность, и помощь друзей".

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Он подчеркнул, что не хочет жаловаться, но посоветовал родителям хорошо подумать перед тем, как отдавать детей в спорт.

"Я не плачу, а благодарю своих друзей и близких знакомых, которые сразу откликнулись и помогли мне. Как говорят: "Спорт - это жизнь", а я скажу: "Профессиональный спорт - это инвалидность", - написал Узелков.

Больше подробностей боксер не написал. Кстати, в 2012 году после одного из боев у Узелкова случился инсульт.

Напомним, недавно экс-судья проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова перенесла сложную операцию.

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